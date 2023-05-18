31-річний Міхаіл Чупраков понад рік бомбардував Харківську область

Під час падіння літака Су-34 у Брянській області загинув льотчик Міхаіл Чупраков, який понад рік бомбардував Харківську область. Про це повідомило російське видання «Агентство».

За даними порталу Russian-torturers.com, що збирає дані про російських військових, які беруть участь у війні, 31-річний капітан Міхаіл Чупраков народився в Ліпєцку, проживав у Воронєжі. Він служив у 47-му бомбардувальному авіаційному полку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС і ППО. Від початку повномасштабного вторгнення здійснив 312 вильотів та бомбардував цивільну інфраструктуру Харківської області.

Він також брав участь у зйомках пропагандистсткого сюжету телеканалу «Звезда», в якому розповів про Су-34. Тоді його представляли як лейтенанта, старшого льотчика ланки.

Також видання повідомило імена загиблих під час падіння гелікоптера Мі-8. Це Сєргєй Ігнатов і Віктор Хожайнов, які разом із Максімом Савченком та військовим на прізвище Подвігін здійснювали бойовий виліт і загинули в населеному пункті Острів. До війни Віктор Хожайнов служив у Воєнному навчально-науковому центрі ВПС РФ. Ігнатов до війни служив у філіалі ВННЦ ВПС у Сизрані.

Інфографіка Inform Napalm

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, у місті Клінци Брянської області РФ розбились два вертольоти Мі-8 і два винищувачі – Су-34 і Су-35. За попередніми даними, вони були збиті російською ППО. Внаслідок авіатрощ загинуло 11 членів екіпажів. За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, винищувачі-бомбардувальники були збиті на підході до кордону з Чернігівською областю. Міноборони Росії досі не прокоментувало інформацію про падіння двох гелікоптерів та двох літаків.