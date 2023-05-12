У Криму розбився російський гелікоптер: екіпаж загинув

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму у п’ятницю, 12 травня, розбився російський ударний гелікоптер Мі-28. Через це обидва пілоти загинули.

За даними міністерства оборони РФ, аварія сталася під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Гелікоптер був без боєкомплекту, а руйнувань на землі немає, запевняє російська влада. За попередньою інформацією, причиною падіння є відмова техніки.

Інцидент стався поблизу села Світле.

Ударний гелікоптер Мі-28Н «Нічний мисливець» є модифікованою версією базового Мі-28. Модифікована авіаційна машина повинна була зберегти всі якості Мі-28 і також відповідати специфіці сухопутних військ: працювати не лише вдень, а й уночі. Також у будь-яку погоду, мати високий рівень автономності та бути досить простим в експлуатації та ремонті.

Мі-28Н призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків й іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.