Вертоліт спеціального льотного загону «Росія» зазнав аварії в московському аеропорту «Внуково». Про це повідомляє «Інтерфакс».

Мі-8 під час посадки у «Внуково» зачепив лопатями землю і зазнав пошкоджень. За попередніми даними, є постраждалі, кількість яких не уточняють. Помилка пілотування розглядається як причина аварії.

Повідомляється, що гвинтокрил входить до складу спеціального льотного загону «Росія», підпорядкованого управлінню справами президента РФ.

Спеціальний льотний загін «Росія» – підприємство, яке забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб РФ, спецслужбовців та «інших важливих осіб».

Базується в московському аеропорту «Внуково» у спеціальному урядовому терміналі «Внуково-2».