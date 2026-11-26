Слідчі встановили причетність посадовця до вимагання 2 тис. доларів у підприємця

Затриманого влітку за хабарництво керівника управління ДАБК Івано-Франківської міськради Олега Семківа знову відправили в СІЗО, збільшивши заставу з 5,2 млн грн до 8 млн грн. Сталося це після того, як слідчі встановили причетність посадовця до вимагання 2 тис. доларів у місцевого підприємця.

Як йдеться в ухвалі суду від 24 листопада, упродовж березня-жовтня 2025 року ДАБК шість разів відхиляло документи на початок зведення торгово-офісної будівлі на вул. Набережній ім. Василя Стефаника в Івано-Франківську. Об’єкт розташований на земельній ділянці місцевого підприємця Михайла Городецького.

У січні 2026 року Олег Семків отримав через посередника (за інформацією «Курсу» – адвоката Романа Волосянка) 2 тис. доларів, вказавши подавати документи повторно. Через три дні документи забудовника зареєстрували.

Після підозри у двох епізодах кримінальної справи, Івано-Франківський міський суд задовольнив клопотання правоохоронців, відправивши керівника ДАБК під варту з альтернативою внесення 8 млн грн застави.

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Подробиці масштабної корупційної справи у стінах франківської мерії ZAXID.NET розповідав у публікації «Десять тисяч доларів за підпис».

Окрім Олега Семківа, учасниками схеми систематичного вимагання хабарів від підприємців були головний архітектор міста Ігор Мусіловський та начальник архітектурно-планувального бюро Григорій Качан. У червні Семків та Мусіловський вийшли з СІЗО, внісши відповідно 5,2 та 2 млн грн застави. Посадовцям загрожує до 10 років ув’язнення.