Ігор Черепанов, відомий під псевдонімом Череп

Гурт Spokusy дискваліфікували з Національного відбору на «Євробачення-2027» через звинувачення на адресу його співзасновника, гітариста та співавтора пісні Ігоря Черепанова. Музиканта звинуватили в сексуальних домаганнях до неповнолітніх, однак він заперечує ці закиди. Таке рішення Оргкомітет Нацвідбору ухвалив на позачерговому засіданні у четвер, 26 листопада.

«Перед затвердженням лонглиста Оргкомітет перевіряє усіх виконавців на наявність репутаційних ризиків. На момент перевірки була відсутня інформація про спілкування учасника гурту Spokusy з неповнолітніми особами, що має ознаки грумінгу. Після її оприлюднення було скликано позачергове засідання Оргкомітету», – йдеться у повідомленні.

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У «Суспільному» наголосили, що категорично засуджують стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми. Рішення про усунення Spokusy ухвалили через порушення пункту 4.6 правил Нацвідбору. Він передбачає, що учасники не повинні мати випадків неетичної поведінки чи висловлювань як під час відбору, так і в минулому.

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У чому звинуватили гітариста Spokusy

Ігор Черепанов, відомий під псевдонімом Череп, є артдиректором нічного клубу «Теплий ламповий», засновником концертного агентства Kyiv Kills та гітаристом гурту Spokusy.

24 листопада оприлюднили лонглист Національного відбору на «Євробачення-2027», до якого потрапив і цей гурт. Наступного дня авторка творчих проєктів Юлія Мантикора опублікувала в соцмережах допис, у якому звинуватила 42-річного Черепанова в сексуальних домаганнях до підлітків. До публікації вона додала скриншоти листування музиканта з неповнолітніми дівчатами.

«Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками», – писала Мантикора.

Після оприлюднення звинувачень до редакції «Суспільне Культура» звернулася одна з дівчат, чиє листування з музикантом було на скриншотах. Вона попросила не розголошувати її особу.

За словами дівчини, у віці 14–16 років вона часто відвідувала клуб «Теплий ламповий», де працював Черепанов. Вона стверджує, що музикант дозволяв собі небажані фізичні дотики до неї та її подруг: торкався сідниць, талії та грудей. Також дівчина розповіла, що Черепанов пригощав алкоголем тих неповнолітніх відвідувачок, до яких виявляв симпатію. За її словами, бармен закладу знав про її вік, однак усе одно наливав їй спиртне.

Вона зазначила, що особисто їй музикант не говорив про відсутність романтичних стосунків із дівчатами до 18 років. Навпаки, за її словами, він відкрито робив їй компліменти. Дівчина також стверджує, що навіть через п'ять років після описаних подій Черепанов продовжував підходити до неї під час зустрічей і запрошувати до клубу.

Ще одна дівчина на ім'я Даріна підтвердила «Суспільне Культура» історію, яку раніше залишила в коментарях під дописом Мантикори. За її словами, коли їй було 17 років, Черепанов запропонував створити арт для його тодішнього гурту Aghiazma. Вони домовилися зустрітися в клубі «Теплий ламповий», а згодом музикант запросив Даріну до бару на Арсенальній і пригостив пивом. Під час прогулянки біля парку Вічної Слави він запропонував їй поцілуватися, однак дівчина відмовилася.

У коментарі «Суспільне Культура» Черепанов назвав звинувачення наклепом. Він заявив, що дотримується принципової позиції щодо відсутності романтичних стосунків і зустрічей із дівчатами до 18 років.

«Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося», – пояснив музикант.

Після дискваліфікації Spokusy у Національному відборі продовжать участь 17 виконавців. У фіналі, який відбудеться в лютому 2027 року, виступлять щонайменше семеро конкурсантів. Переможця, як і в попередні роки, визначать за результатами голосування журі та глядачів.

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