Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» оприлюднили супутникові фотографії Planet Labs, на яких зображені наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який розташований неподалік аеродрома у місті Єйськ Краснодарського краю Росії. 28 лютого місцеві ЗМІ та соцмережі повідомляли про атаку безпілотників на аеродром.

Як видно з оприлюднених супутникових знімків від 22 лютого, на полігоні ППО відсутні ознаки пожежі. Одна на знімку від 1 березня вони є.

Зазначається, що наразі невідомо, чи постраждав безпосередньо аеродром у Єйську. Супутник поки що не зміг зафіксувати, як виглядає летовище.

Крім того, журналісти опублікували фото від 15 лютого, на яких можна побачити, які саме літаки раніше базувалися на аеродромі. У східній частині летовища були розміщені два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 і один Іл-38.

В центральній частині аеродрому були три літаки Іл-38, один Ан-72 і три Су-27. У західній частині летовища були пасажирський Іл-62 і три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Нагадаємо, 28 лютого російські Telegram-канали повідомили, що «невідомі безпілотники атакували аеродром у Єйську. Місцеві мешканці повідомляли, що чули два гучних звуки. Після цього у районі аеродрома було видно чорний дим.

Раніше міноборони Росії заявило про спробу атакувати за допомогою безпілотників цивільну інфраструктуру Краснодарського краю.

Аеродром у Єйську розташований за 150 км від лінії бойового зіткнення на запорізькому напрямку. Його використовують підрозділи тактичної авіації 4 армії ВПС РФ. Відомо, що авіація саме з цього аеродрома бомбардувала Маріуполь.