Пілоти літака, який впав біля багатоповерхівки, встигли катапультуватися

У місті Єйськ у Краснодарському краї винищувач-бомбардувальник Су-34 з повним боєкомплектом впав на дев’ятиповерховий житловий будинок. Це спричинило вибухи та сильну пожежу. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

«Інтерфакс» із посиланням на чергову диспетчерську службу міста повідомляє, що винищувач-бомбардувальник Су-34 із повним боєкомплектом впав 17 жовтня близько 18:20 у двір дев’ятиповерхового житлового будинку. Після аварії вибухнули боєприпаси літака, вогонь перекинувся на будинок, повідомляє російська Meduza.

Як повідомили в екстрених службах міста, літак Су-34 впав за 10 км від контрольної точки аеродрому. На його борту спрацював аварійний радіомаяк. Причиною падіння літака стало загорання одного з двигунів при взльоті. При падінні загорілось паливо літака. Пілоти встигли катапультуватись.

Місцева влада повідомляє, що площа пожежі у будинку становить понад 2000 м2. В одному з під’їздів обвалилися перекриття з дев’ятого по п’ятий поверхи, вогонь охопив всі поверхи цього під’їзду. Пошкоджені щонайменше 45 квартир.

Наразі МНС повідомляє про чотирьох загиблих внаслідок авіакатастрофи та 25 травмованих. Близько 350 мешканців евакуювали.

Зазначимо, що 87-тисячний російський Єйськ розташований за 70 км від Маріуполя на протилежному березі Азовського моря. У цьому місті є військовий аеродром, звідки злітають літаки для бомбардування українських міст.