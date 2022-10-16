11 людей загинули, ще 15 поранено внаслідок стрілянини, яку відкрили двоє громадян однієї з країн СНД на полігоні в Бєлгородській області Росії.

Стрілянина сталася вранці в суботу, 15 жовтня, під час проведення заняття з вогневої підготовки з особами, які, як стверджує російське міноборони, «добровільно» збиралися на війну в Україну. Офіційно про інцидент стало відомо в суботу пізно ввечері.

Інцидент стався на полігоні військової частини у Валуйському районі Бєлгородської області. Через кілька хвилин стрільців було вбито.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що загинули не 11, а 22 людини. Про причину стрілянини невідомо.

За їхньою інформацією, під час стрілянини кулемет, який до цього стріляв по мішенях, стрільці розвернули в бік беззбройного натовпу.

Також у соцмережах повідомляють, що стрілянину відкрили примусово мобілізовані громадяни Таджикистану.

На полігоні, де сталася стрілянина, перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.