Момент вибуху на підстанції в російському Бєлгороді

У російському Бєлгороді, звідки Росія регулярно пускає ракети на Харків, стався потужний вибух на електропідстанції місцевої ТЕЦ. В Telegram-каналах публікують відео прильоту ракети і пожежі, яка спалахнула після вибуху.

Вибух у Бєлгороді пролунав увечері п’ятниці, 14 жовтня. За інформацією голови Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, після обстрілу міста загорілася підстанція потужністю 110 кВт.

«Максимально швидко постараємось усунути наслідки. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин. Водопостачання в нормі, насоси перейшли на інші лінії живлення», – стверджує він.

Очевидці в соцмережах опублікували відео, як в підстанцію влучає ракета.

Також місцеві жителі опублікували відео, на яких видно пожежу на підстанції.

Згодом Гладков повідомив, що пожежу загасили.

Бєлгородська область межує з Харківською. Саме звідти росіяни майже щодня пускають ракети на Харків. Водночас траплялися випадки, коли ці ракети падали на території Бєлгородської області.

Нагадаємо, Росія впродовж 10-11 жовтня обстрілювала енергетичні об’єкти у всіх регіонах України ракетами і дронами-камікадзе. Від рук воєнних злочинців, зокрема, постраждали Бурштинська і Ладижинська ТЕС, а також низка підстанцій, зокрема на Львівщині.