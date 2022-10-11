Ладижинська ТЕС потрапила під ворожий удар

Вранці у вівторок, 11 жовтня, два дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Про атаку росіян на ТЕС о 7:39 повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.

«Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе Shahed-136. Усі служби працюють», – написав він у Telegram.

Він закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.

Місцеві телеграм-канали тим часом поширили відео польоту іранського дрона, які використовують росіяни.

Інформацію про атаку на ТЕС підтвердили в ДТЕК. Ладижинська ТЕС.

Як повідомили у відомстві, вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв.

Наразі задля безпеки на об’єкті знаходиться критично необхідний персонал. Працівники

знаходяться в укриттях.

«На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання», – повідомили у відомстві і запевнили, що роблять все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми.

Своєю чергою воєнний журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео наслідків ворожого обстрілу ТЕС.

Ладижинська ТЕС розташована в м. Ладижин (Вінницька область), з 2012 року є структурним підрозділом «ДТЕК Західенерго». На станції встановлено 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен, які як основне паливо використовують енергетичне вугілля, мазут виступає резервним та аварійним паливом. Висота димових труб становить 250 м.

Електростанція працює на вугіллі марки «Г». На ДТЕК Ладижинській ТЕС використовується 100 % українського вугілля. Станція працює на вугіллі з шахт Павлоградвугілля (Дніпропетровська область). Завантаження потужностей станції відбувається на підставі енергобалансу електроенергетичної системи України. Станція сполучена лініями електропередачі напругою 330кВ з південними і центральними районами України.

Зазначимо, що це вже друга атака по ТЕС. Напередодні вранці Росія здійснила атаки на низку областей України. Вибухи чули у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій та Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

В «Укренерго» попередили громадян про можливість віялових відключень електроенергії. Українців також закликали знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просили у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами.