На Хмельниччині українська протиповітряна оборона збила іранський дрон-камікадзе Shahed-139. Про це стало відомо близько 10:20 зранку в вівторок, 11 жовтня, коли по всій Україні тривала повітряна тривога.

Про збиття ворожого дрона-камікадзе повідомив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій. «Мінус один ворожий Shahed-136 країни-терориста! Дякую нашим ППО», – написав він.

Дрон збили під час повітряної тривоги, яку оголосили близько 08:00 у вівторок, 11 жовтня. За годину після її оголошення користувачі соцмереж повідомляли про звуки вибухів. Сергій Гамалій підтвердив, що працює ППО. Наразі невідомо, чи в цей момент збили саме іранський безпілотник, чи якийсь інший ворожий об'єкт.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги повідомляли про роботу ППО на Київщині, в Одесі та Миколаєві. Станом на 10:45 тривога досі триває.

Напередодні, 10 жовтня, Росія зранку завдала масованого ракетного удару по багатьох містах України. Постраждав Хмельницький: тут ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури, через що у місті зникло електропостачання. Наразі його відновили майже повністю, але мешканців міста та Хмельницького району попереджають про можливі віялові відключення.