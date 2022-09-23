Іранські безпілотники Shahed (Шахід) в Росії використовують під назвою «Герань-2»

Керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила подробиці атаки російських окупантів на Одесу і розповіла про особливості іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Про це пише NV.ua.

Гуменюк сказала, що внаслідок російського удару в Одесі загинула жінка і зруйнована адмінбудівля в припортовій зоні, там гасять пожежу. Вибухова хвиля пошкодила будинки поблизу.

«Дрони справді специфічні, вони мають невисоку польотну дальність – від землі. Вони можуть бути збиті й стрілецькою зброєю, якщо кучно, але не дуже легко виявляються силами протиповітряної оборони. Проте їх чути, їхній двигун працює як звук мопеда або бензопили. Для людей це має бути знак… треба оглядатися та ховатися в укриття», – повідомила вона.

За словами Гуменюк, окупанти почали часто використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва на півдні України.

«Частота використання таких дронів на півдні доволі щільна. Минулого тижня було застосовано і по Нікополю два такі дрони, і по Очакову двічі проводилася така атака. У Миколаївській області минулої доби п'ять таких дронів летіли і чотири були збиті», – зазначила речниця.

Гуменюк також сказала, що відкритої інформації про іранські дрони мало, але, попередньо, вони можуть нести від 27 до 40 кг тротилового еквіваленту.

Як інформував ZAXID.NET, вдень 23 вересня російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе з моря. Два ворожі дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, там почалася пожежа. Загинула цивільна людина. Один Shahed-136 – дрон іранського виробництва – сили ППО збили над морем.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що станом на 18:30 захисники України збили шість дронів-камікадзе, а на півдні – знищили штурмовик окупантів Су-25.

Що відомо про дрони Shahed

Shahed має декілька модифікацій. Наразі ЗСУ за частинами дрона, збитого 20 вересня на узбережжі Очакова, ідентифікували безпілотник-камікадзе Shahed 136, який був маркований як «Герань-2».

Це так званий дрон-камікадзе – бражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Характеристики Shahed 136:

дальність польоту – до 2500 км;

вага – 200 кг;

довжина – 3,5 метри;

розмах крил – 2,5 метри;

боєголовка – в носовій частині;

запуск – зі спеціальної платформи.