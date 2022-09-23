Над Одесою бачили дрони

У п’ятницю, 23 вересня, після 14:20 російські загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе іранського виробництва. Перший вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Як пише «Суспільне», протягом півгодини у місті лунали вибухи. О 14:20 в Одесі пролунав перший вибух. О 14:30 оголосили повітряну тривогу. Містяни бачили дрони та чули черги вибухів.

Інформацію про те, що місто атакували саме іранськими безпілотниками, повідомило місцеве видання «Думская». Журналісти також опублікували відео, на яких видно безпілотник.

Зокрема, в одному з повідомлень йдеться, що один ворожий безпілотник збили в районі порту. Зазначимо, що Одеський порт підпадає під «зернову угоду», завдяки якій Україна отримала змогу експортувати зерно.

«Думская» також опублікувала відео, як українські воїни поцілили в безпілотник.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив атаку на Одесу дронами-камікадзе, але не підтвердив, що це були саме дрони іранського виробництва. За його словами, два дрони влучили в будівлю у припортовій зоні, один – збили сили ППО. Одна людина загинула. Інформацію про її вік і стать Братчук не повідомив.

Згодом ОК «Південь» повідомило, що йдеться про іранські дрони. Їх росіяни випустили з моря. Будівлю, в яку вони влучили, зруйновано. В цьому ж повідомленні йдеться про одного загиблого.

Зазначимо, що Росія раніше купила в Ірану кілька сотень бойових безпілотників.