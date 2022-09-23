Росіяни вдарили по Нікопольському району з «Градів» і важкої артилерії вранці 23 вересня

Російські загарбники вранці в п’ятницю, 23 вересня, обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, зокрема міста Нікополь і Марганець. Внаслідок обстрілу в Марганці загинули двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район. На ранок ударили з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів. У Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка», – повідомив він.

За словами Резніченка, ще дев’ятеро людей унаслідок цих обстрілів отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

Також через обстріли без світла у Марганці залишилися 2200 сімей. Вісім будинків отримали пошкодження, один росіяни зруйнували.

В самому Нікополі росіяни ранковим обстрілом понівечили 10 будинків.

Нагадаємо, Нікопольський район росіяни обстрілюють майже щоденно, починаючи з липня. Напередодні, 22 вересня, внаслідок обстрілів Нікополя загинув 35-річний чоловік.