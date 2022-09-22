Частина звільнених полонених наразі перебуває у лікарнях Чернігівщини

Багато звільнених 21 вересня з російського полону українських військовослужбовців пережили жорстокі тортури. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Усі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур», – зазначив Буданов.

За словами начальника ГУР, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.

«Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ», – сказав він.

Буданов також розповів, що частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні в Чернігові, а також у медичних закладах Чернігівщини.

Більшість зі звільнених потребують лікування, і всі вони потребують психологічної реабілітації.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України.