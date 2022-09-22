Наразі це найбільший обмін, який проведений за час широкомасштабної війни

Операція з обміну полоненими 21 вересня відбувалася одночасно на території чотирьох країн. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Загалом це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі, на жаль, з того моменту, як у нас почали з’являтися полонені. На даному етапі це найбільший обмін, який проведений за цей час війни. Загалом цей обмін проходив на території кількох країн – це територія України, кордон між Україною і Росією, етап на території Республіки Польща, операція на території Турецької Республіки, операція на території Саудівської Аравії», – цитує Буданова «Укрінформ».

За словами Буданова, загалом в рамках цього обміну було звільнено 215 людей, зокрема:

118 нацгвардійців, з яких 108 - військовослужбовці полку «Азов». Із підрозділів Військово-морських сил звільнено 50 військовослужбовців, з інших підрозділів ЗСУ – 22, з Держприкордонслужби – 9, Нацполіції – 9, підрозділів ТРО – 9, із СБУ – 1 співробітник, Держспецслужби транспорту – 1, Держмитслужби – 1, а також двоє цивільних.

Серед перелічених 124 військовослужбовці – офіцерського складу особи, рядового і сержантського – 89. Загальна чисельність захисників із заводу «Азовсталь» – 188, поранених внаслідок теракту в Оленівці – 8.

Визволено також 10 іноземців, з них – громадяни США, 5 – Великої Британії, один громадянин Швеції, один громадянин Хорватії і один громадянин Марокко. Під так званим «слідством» перебували 46 осіб.

Буданов додав, що окрім складних перемовин з російськими представниками, необхідно було добитися синхронізації всіх етапів в усіх країнах. Надалі, за його словами, обміни будуть продовжуватися.

«Ці обміни будуть продовжуватися і надалі. Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян, ніхто не залишиться покинутим», – запевнив Буданов.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові – обмін українців на кума воєнного злочинця Владіміра Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.