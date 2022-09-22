21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України

Служба безпеки України ввечері у четвер, 22 вересня, опублікувала відео із процесу обміну, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які поверталися додому із російського полону. Відео опубліковане на офіційній сторінці СБУ.

«Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому. Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому», – йдеться у повідомленні.

відео СБУ

У спецслужбі також заявили, що Україна продовжуватиме битися далі, поки не звільнить кожного, хто перебуває в полоні.

«І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.