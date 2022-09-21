Із російського полону звільнили частину захисників «Азовсталі»

Із російського полону звільнили частину захисників «Азовсталі». Зокрема відомо, що серед звільнених є начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, а також парамедикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка» та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, обоє з Тернопільщини.

«Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома!! Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку «Азов». Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали», - повідомив увечері 21 вересня колишній командир полку «Азов» Максим Жорін.

Також про звільнення полонених увечері 21 вересня повідомив блогер Ігор Леченков. Він опублікував фото із захисниками, які повернулися додому.

Фото Ігоря Леченкова

За його інформацією, з полону звільнили начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, який до останнього захищав «Азовсталь». Він потрапив у полон разом із захисниками Маріуполя, які були заблоковані на території «Азовсталі» у травні цього року.

Також звільнили 21-річну мешканку Тернопільщини Катерину Поліщук з позивним «Пташка». Довгий час про її долю нічого не було відомо. Нещодавно росіяни оприлюднили відео з полоненою захисницею.

Повернувся і старший сержант 36-ї бригади, морський піхотинець Збройних сил України 42-річний Михайло Діанов з Тернополя, який захищав Маріуполь та зокрема став відомим завдяки фото з «Азовсталі», на якому він зображений з пораненням та металевою конструкцією в руці, проте усміхнений.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, також серед звільнених є медик Мар’яна Мамонтова, яка потрапила у російський полон вагітною.

Також з полону звільнили ще кількох українських захисників.

За інформацією «Суспільного», обмін відбувся у Чернігівській області.

Офіційних коментарів від української влади та військового керівництва наразі не було.