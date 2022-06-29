Україна і Росія провели найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни, у процесі якого було визволено 144 українських воїнів, повідомило 29 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Зі 144 звільнених – 95 оборонців “Азовсталі”. Серед них – 43 військовослужбовці полку “Азов”», – наголосили в ГУР.

Загалом звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

«Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні з російського полону звільнили 16 українських воїнів і одного цивільного. Водночас раніше, перед сьогоднішнім обміном, у Росії заявляли, що більше не обмінюватимуть полонених.