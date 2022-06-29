Держава-терорист продовжує порушувати норми міжнародного права

У Росії пропонують не обмінювати українських військовополонених і використовувати захоплених громадян для відновлення інфраструктури в зруйнованих містах. Таку заяву зробив голова Слідчого комітету Російської Федерації Алєксандр Бастрикін.

За словами чиновника окупантів, слідчі групи «активно працюють з українськими військовополоненими», і найближчим часом їх не планують обмінювати.

Бастрикін наголосив, що захоплені громадяни України перебуватимуть у слідчих ізоляторах на час «проведення розслідувань».

«По-перше, вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: «Здамося і до родин». Ні, в ізолятори тимчасового тримання, у СІЗО», – цитує голову СК РФ російське видання «Фонтанка».



За його словами, на території Росії зараз перебувають понад 2 тис. українських військовополонених.

Крім того, російський чиновник не виключив, що захоплених громадян України країна-агресор «використовуватиме для відновлення інфраструктури в зруйнованих населених пунктах».

Примітно, що заява про небажання віддавати українських військовослужбовців голова російського СК зробив у день, коли Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. 28 червня додому повернулися морські піхотинці та десантники. Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався за формулою 17 на 15.

До слова, раніше керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із «Азовсталі», сказав, що «найближчим часом» сподівається звільнити «значиму кількість» українських полонених.

Нагадаємо, що для пошуку й підтримки військовополонених в Україні запустили проект «Пошук.Полон». Ініціатори проекту, перш за все, ставлять мету – розшукати та встановити місце знаходження військовополоненого. Для допомоги у пошуку необхідно заповнити спеціальну форму.