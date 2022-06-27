Для допомоги у пошуку необхідно заповнити спеціальну форму з даними про військового

Для пошуку й підтримки військовополонених в Україні запустили проект «Пошук.Полон». У понеділок, 27 червня, правозахисники представили у Києві проект, який націлений на пошук українських військовополонених та надання їм правової підтримки.

«Я та мої колеги-правозахисники вирішили, що, використовуючи ті інструменти, які у нас є, ми можемо допомогти цим людям, можемо допомогти їхнім рідним, ми можемо допомогти владі України у реалізації головного: поверненні цих людей додому», – розповів юрист-правозахисник Микола Полозов.

Ініціатори проекту, перш за все, ставлять мету – розшукати та встановити місце знаходження військовополоненого. Для допомоги у пошуку необхідно заповнити спеціальну форму.

«Для того, щоб надати правову допомогу, спочатку потрібно знайти. І це перше завдання. Завдяки нашій ініціативі будь-хто, у кого рідна людина знаходиться в російському полоні, може звернутися через дистанційну форму. Необхідно надати початкову інформацію, хоча би, як звати військовополоненого, якого він року народження, які у нього є прикмети, щоби ми могли його розшукати», – розповів Полозов.

Він додав, що надання правової допомоги кожному військовому здійснюватиметься за індивідуальною програмою.

За його словами, на сьогоднішній день РФ утримує велику кількість українських військовополонених, не повідомляє родичам про їхні потреби та стан, чи потрібна їм медична допомога.

«Ми знаємо, що кількість військовополонених, кількість некомбатантів, яких утримує Росія, значно перевищує тих, кого вдалося повернути. Ми бачимо, що і тих зусиль, яких докладає і міжнародне співтовариство щодо тиску на кремлівську владу, і влада України, – на жаль, недостатньо, тому що масштаби трагедії є абсолютно безпрецедентні з часів Другої світової війни», – зазначив юрист.

Виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова зазначила, що крім військовополонених, необхідно пам'ятати про велику кількість цивільних полонених, які перебувають у СІЗО.

Зазначається, що ініціатива «Пошук. Полон» буде співпрацювати з українськими державними органами та доноситиме інформацію до профільних міжнародних інституцій.

Інформацію про проект можна знайти у Telegram. Також незабаром запрацює сайт проекту.