Російські окупанти знущаються над викраденими жителями Енергодара та працівниками Запорізької АЕС. За словами міського голови Енергодара Дмитра Орлова, зараз одна з найголовніших проблем Енергодара – стихійні масові викрадення працівників атомної електростанції та жителів. За його інформацією, полонених катують струмом, а також морально і фізично знущаються.

«Одна з найголовніших проблем міста сьогодні, окрім існуючих гуманітарних та соціальних, – це стихійні масові викрадення працівників ЗАЕС і місцевих жителів. Місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально», – повідомив Орлов під час зустрічі 22 червня з президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та очільниками міст-супутників атомних електростанцій та директорами АЕС.

Він наголосив, що терміново необхідно вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що за тиждень окупанти викрали два десятки людей, 11 із них – працівники ЗАЕС.