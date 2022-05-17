В Енергодарі російські солдати викрадають чоловіків, а також планують проведення «референдуму» про приєднання міста до Росії з метою загарбати Запорізьку АЕС і знищити енергосистему України, повідомила компанія «Енергоатом».

«Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого “референдуму”. Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до Росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до “росатому”, аби знищити енергетичну систему України», – сказано в повідомленні.

За інформацією місцевих жителів, у понеділок, 16 травня, російські військові ходили по квартирах Енергодара і забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час вчинення злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.

Крім того, повідомляють, що російські військові копають окопи навколо міста та будують укріплення.

Нагадаємо, росіяни 4 березня обстріляли Запорізьку АЕС і захопили її територію. Водночас вона продовжує працювати в енергосистемі України.