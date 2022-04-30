В окупованому Енергодарі Запорізької області російські загарбники ввели в обіг рублі, повідомив у суботу, 30 квітня, «Енергоатом».

Як йдеться в повідомленні, у місті вже відкрилися невеликі магазини, де за російські рублі продають сосиски, ковбасу й інші продукти, привезені з Криму, Білорусі та Росії.

«Чи є у тих крамницях покупці? Так, і чимало. Втім річ не в любові до продуктів за радянськими ГОСТами, а у тому, що «живих» українських грошей у людей вже не залишилося», – йдеться у повідомленні «Енергоатому».

У ньому також зазначається, що з 1 травня окупанти планують ввести рублі в Мелітополі Запорізької області. Однак через спротив населення вони збираються залучити до цього процесу колишніх працівників банківської системи, відправивши їх на навчання в Ростов-на-Дону.

Крім того, в Енергодарі загарбники планують запустити «Сбєрбанк Росії» на базі захопленого українського «Ощадбанку».

Нагадаємо, що раніше окупанти ввели в обіг рублі на окупованих територіях Херсонської області.

Додамо, що в Енергодарі розташована Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою АЕС в Європі.