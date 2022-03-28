У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни почали видавати людям пенсії російськими рублями. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook у понеділок, 28 березня.

Хлань повідомив, що минуло тижня у Генічевську були складені списки мешканців. А сьогодні, за цими списками окупанти видають пенсіонерам гроші — 10 тис. рублів або майже 3000 грн за курсом НБУ.

«Почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні», — повідомив Сергій Хлань. Депутат наголосив, що співпрацювати з окупантами не варто, тим паче брати від них гроші.

Місцеве херсонське видання «МОСТ» додало, що в магазинах Гнічевська російські рублі ніхто не приймає.

ZAXID.NET повідомляв, що у Херсонській області з квітня російські окупанти планують вводити в обіг рублі.

Нагадаємо, російські окупанти тимчасово захопили Херсон та кілька містечок області і намагались проголосити там так звану «Херсонську народну республіку» та запровадити там в обіг рублі. Однак завдяки героїчному спротиву місцевих мешканців, які із голими руками регулярно виходили на мирні акції протесту, цей задум окупантам досі не вдався. Українці продовжують виходити на мітинги, незважаючи на те, що російські військові кидають у них гранати на стріляють на ураження.