У тимчасово окупованих росіянами містах на сході та півдні Україні у неділю, 20 березня, пройшли багатотисячні мітинги на підтримку України. Мешканці, попри озброєних російських військови, із прапорами України мітингують проти російської окупації.

У Херсоні та Каховці Херсонської області кілька сотень мешканців вийшли на центральні площі міст із прапорами України та закликами проти російської окупації. Учасники акції вигукували «Одна-єдина соборна Україна» та «Україна понад усе».

Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

цей во, подивилася це відео з тимчасово окупованого херсону і трохи заплакала. захоплююся цими людьми, захоплююся їхньою хоробрістю і прагненню гідності та свободи.



херсон — це україна.

був, є та буде завжди.



pic.twitter.com/AXu1y4GWCg — пані кіттен (@cappuchina_pr) March 20, 2022

У окупованому Бердянську люди також вийшли на проукраїнський мітинг, де співали українські пісні та посилали російськиї окупантів за кораблем Однак російські військові почали затримувати та та бити учасників акції. Місцеві також повідомляють, що чули постріли у повітря.

Фашисти розганяють мітинг "Бердянськ це Україна!" 20/03/22 pic.twitter.com/2j5Xhsd4g7 — Х... Бердянск (@PVB40) March 20, 2022

У В Енергодарі Запорізької області люди вийшли на мітинг після викрадення заступника міського голови Івана Самойдюка. За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, на мітинг проти російської окупації вийшли щонайменше півтори тисячі енергодарців.

На мітинг люди прийшли з прапорами України та вигукували гасла «Енергодар – це Україна!». Окупанти намагалися затримати учасників акції, однак інші мітингарі зуміли відбити їх у озброєних окупантів.

Подивіться, як українці в Енергодарі відбили своїх у озброєних окупантів! pic.twitter.com/r7PPcFLJJP — ШоТам? (@Sho_Tam_) March 20, 2022

Нагадаємо, що Херсон, Каховка, Бердянськ Енергодар наразі тимчасово окуповані російськими військами. У Херсоні окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку, однак через постійний спротив мешканців їм це так і не вдалося. Мешканці окупованих міст на сході та півдні України чи не щодня влаштовують мітинги проти російської окупації.