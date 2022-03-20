У Енергодарі росіяни викрали 58-річного першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Про це у неділю, 20 березня, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Шановні енергодарці! Окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії. Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка. В якому він перебуває стані, нам не відомо. На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено», – написав він у Telegram.

Він додав, що росіяни розшукують енергодарців, які відкрито виступають проти окупації, та чинять на них психологічний тиск. Мер закликав депутатів, активістів та публічних осіб Енергодара не відповідати на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє місцезнаходження.

Нагадаємо, що Енергодар Запорізької області тимчасово окупований російськими військовими. 185 березня в місто вперше вдалось доставити гуманітарний вантаж із ліками та медикаментами.