Сергій Прийма став четвертим викраденим росіянами політиком у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі викрали чергового політика – голову районної ради Сергія Прийму. Про це в ефірі Громадського радіо повідомила депутатка Мелітопольської міської ради Юлія Полікарпова.

Видання РИА Мелитополь повідомило, що о 7:30 вісім окупантів прийшли до Сергія Прийми додому з обшуком, забрали його документи, мобільні пристрої, вимагали до них паролі. Після чого його забрали.

Юлія Полікарпова додала, що мелітопольські депутати звернулися до Кабміну з проханням заборонити діяльність політичної партії «Опозиційний блоку». Оскільки її представники захопили у місті владу і співпрацюють з окупантами.

«Попри те, що Мелітополь тимчасово окупований російськими військами, він був, є і завжди буде українським. Тисячі людей щодня виходять на площі, попри те, що місто заповнене російськими окупантами. Наші патріоти та патріотки виходять, аби заявляти усьому світу, що Мелітополь — це Україна», — сказала депутатка.

Також за інформацією Запорізької ОДА, 13 березня о 8:30 російські військові взяли у полон міського голову міста Дніпрорудне Запорізької області.

Нагадаємо, 11 березня росіяни викрали чинного мера Мелітополя Івана Федорова. Зеленський заявив, що до нього застосовують тортури, щоб він заявив свою підтримку окупаційній владі РФ. 12 березня окупанти створили окупаційну адміністрацію Мелітополя. Виконувачкою обов’язків міської голови призначили депутатку від «Опоблоку» Галину Данильченко. Вона записала відео, в якому закликала містян пристосуватися під нову реальність. Сьогодні прокуратура повідомила їй підозру в держзраді.

Нагадаємо, у Мелітополі росіяни, крім мера, викрали також активістку Ольгу Гайсумову, депутатку Запорізької ОДА Лейлу Ібрагімову.

Попри окупацію і військову техніку на вулиця, місцеві мешканці продовжують виходити на мітинги з синьо-жовтими прапорами.

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