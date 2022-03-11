33-річний мер Мелітополя Іван Федоров має проукраїнську позицію і відмовився здати місто окупантам

Група російських військових у п’ятницю, 11 березня, викрала мера Мелітополя Івана Федорова, після того як він відмовився здати місто ворогу.

Спочатку про викрадення Івана Федорова повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Згодом інформацію підтвердив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російські окупанти затримали Івана Федорова у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення Мелітополя. У кабінеті мера у цей момент був український прапор. Під час викрадення Федорову одягли поліетиленовий мішок на голову.

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Відео з камери спостереження в Мелітополі, де видно, як російські військові ведуть Івана Федорова у невідомому напрямку

Додамо, що зараз Мелітополь перебуває під контролем російських військ. Місцеві жителі щодня виходять на проукраїнські мітинги і закликами окупантів покинути місто. Кілька днів тому окупанти викрали учасника мітингу проти окупації Сергія Киричука, а 10 березня депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, згодом її відпустили.

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