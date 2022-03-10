Лейла Ібрагімова є депутаткою Запорізької обласної ради від «Європейської солідарності»

Російські військові увірвалися в приватний будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової в Мелітополі й викрали її. Про це зранку четверга, 10 березня, повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

«Сьогодні у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею», – повідомив Ескендер Барієв.

За його словами, Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку, зв’язку з нею немає. Окрім того, в будинку депутатки провели обшук та вилучили телефони.

Пізніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що Лейлу Ібрагімову повернули додому.

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