Російські військові викрали депутатку Запорізької обласної ради
55-річну Лейлу Ібрагімову вивезли з Мелітополя у невідомому напрямку
Російські військові увірвалися в приватний будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової в Мелітополі й викрали її. Про це зранку четверга, 10 березня, повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.
«Сьогодні у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею», – повідомив Ескендер Барієв.
За його словами, Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку, зв’язку з нею немає. Окрім того, в будинку депутатки провели обшук та вилучили телефони.
Пізніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що Лейлу Ібрагімову повернули додому.
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