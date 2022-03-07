Російський танк обстріляв та переїхав автомобіль «Укрпошти»

У Запорізькій області російські військові-кадирівці з танка обстріляли та переїхали автомобіль «Укрпошти». На місці загинули двоє працівників «Укрпошти» – чоловік та жінка. Їхні тіла не можуть евакуювати з місця події через бойові дії.

«Співробітники «Укрпошти» развозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього», – йдеться у повідомленні Запорізької ОДА у понеділок, 7 березня.

Інцидент трапився в суботу, 5 березня, однак станом на 7 березня автомобіль досі стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка.

У Запорізькій ОДА зазначили, що 6 березня працівники «Укрпошти» спробували забрати загиблих колег, оскільки мали надію, що хтось вижив. Але прибувши на місце трагедії, вони встигли лише сфотографувати та були змушені піти – почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя. Наразі тіла загиблих евакуювати неможливо.

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