Росіяни обстріляли житлові квартали Миколаєва «Смерчами»

У понеділок вранці, 7 березня, російські окупанти обстріляли місто Миколаїв з реактивних систем залпового вогню. Завдали ударів по житлових кварталах.

«По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню», – повідомляє «Суспільне» у Telegram.

Обстріл стався близько 5:15 ранку. За попередньою інформацією, окупанти били з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Ворог цілився у житлові будинки. Станом на ранок надзвичайники та комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілів. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив мешканців про ймовірність повторення ракетних ударів та попросив не виходити на вулицю.

Про жертв та постраждалих наразі інформації немає.

Росіяни накрили Миколаїв вогнем зі систем «Смерч» (фото ДСНС та «Суспільне Миколаїв»)

За даними Пентагону, РФ випустила загалом 600 ракет з початку нападу на Україну та вже використала близько 95% своєї бойової потужності в Україні, передає CNN.

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