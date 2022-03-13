Розпочалась вісімнадцята доба опору українців російській агресії.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог проводить заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ і готується до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

Водночас, додають у Генштабі, на жодному з напрямків ворог не досягнув мети операції. Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва Російської Федерації у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої спеціальної воєнної операції.

Уночі в Україні знову лунали ракетні вибухи. Так, на Київщині зруйновано склад із продовольством, а в Попасній на Луганщині ворог застосував фосфорні боєприпаси.

Близько 3:00 в Україні була оголошена загальнодержавна повітряна тривога,. Що тривала понад три години. На світанку очевидці стали повідомляти про звуки вибухів в Івано-Франківській та Львівській областях, а також – у Херсоні, де напередодні провалилась перша спроба окупантів створити чергову фейкову «народну республіку».

У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про ракетний обстріл Центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні.