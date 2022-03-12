Російські загарбники влучили ракетою та зруйнували продовольчий склад в Броварському районі Київської області, повідомив увечері в суботу, 12 березня, голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, з’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок. У зв’язку з цим, голова Київської ОДА закликав всіх і кожного звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти поліції.

Підсумки і хроніку російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.