Загарбники ракетним ударом зруйнували склад із продовольством на Київщині
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Російські загарбники влучили ракетою та зруйнували продовольчий склад в Броварському районі Київської області, повідомив увечері в суботу, 12 березня, голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
За його словами, з’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок. У зв’язку з цим, голова Київської ОДА закликав всіх і кожного звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти поліції.
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