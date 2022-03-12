Українські прикордонники спільно з військовими ЗСУ зупинили ворожу колону, яка рухалась в одне з сіл Харківської області. Між росіянами та українськими захисниками відбувся бій, втрати понесла лише ворожа сторона. Про це увечері суботи, 12 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.

За інформацією Держприкордонслужби, протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби пострілом знищили броньований автомобіль «Тигр», який йшов у голові колони.

У відповідь росіяни почали накривати вогнем позицію прикордонників. У цей момент до бою приєдналися військові зі Збройних сил України, і противник почав втікати.

«Не всі орки втекли, крім підбитого «Тигра» ворог має втрати також у самохідній артилерії. На відміну від орків українські захисники з бою вийшли без втрат», – повідомили прикордонники.

Хроніки опору. День сімнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET