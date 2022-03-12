ЗСУ знищили колону військової техніки росіян на Харківщині
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Серед знищеної техніки є таки, бойові машини та заправники палива
У п’ятницю, 11 березня, у Чугуївському районі на Харківщині українські військові знищили колону військової техніки російського окупанта. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та заправники палива. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника», – повідомив Олег Синєгубов увечері 11 березня у Telegram.
З його слів, кілька російських військових, кинувши техніку, втекли в ліс. Місцевих жителів просять бути пильними та інформувати про місце перебування окупантів. Точну кількість знищеної техніки голова Харківщини не уточнив.
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