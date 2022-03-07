Під час вечірнього бомбардування Харкова загинуло вісім мирних жителів
Ще близько 200 людей вдалося витягнути з-під завал живими
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Внаслідок обстрілу житлових будинків у Харкові загинули вісім мирних мешканців. Протягом минулої доби росіяни обстріляли та бомбардували не лише Харків, але й сусідні населенні пункти.
Як повідомили зранку понеділка, 7 березня, в обласному управлінні ДСНС, о 19:15 неділі відбулось чергове масове авіабомбардування Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста.
Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Рятувальники витягли з-під завал будинків 200 травмованих людей, ще вісьмох людей врятувати не вдалося.
Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.
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