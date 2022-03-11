Правоохоронці затримали мешканця Харкова, який за винагороду в 40 тис. грн надав російським військам координати розташування об’єкта критичної інфраструктури міста, а також військового об’єкта. Про це в четвер, 10 березня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, чоловік отримав пропозицію про співпрацю 25 лютого – на другий день після російського вторгнення в Україну. Йому зателефонував росіянин з пропозицією за 40 тис. грн позначити в електронному вигляді координати Салтівського хлібзаводу і Харківського машинобудівного заводу «ФЕД».

«Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн. 1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об’єктів», – повідомила генеральна прокурорка.

За словами Венедіктової, харків’янина вже затримали правоохоронці.

Зазначимо, що Харків перебуває під постійними ворожими обстрілами. Російські військові не можуть захопити місто, а тому масовими обстрілами з повітря і реактивних систем залпового вогню знищують його.

Підсумки і хроніку п’ятнадцятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.