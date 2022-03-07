24 лютого російські військоваі обстріляли ракетами військовий ародром в Івано-Франківську

У Івано-Франківську затримали 48-річну мешканку Києва, яка передавала російським окупантам інформацію про роботу івано-франківського військового аеродрому. Жінка приїхала в місто у кінці грудня 2021 року та поселилась біля аеродрому. За версією слідства вона знімала фото та відео вильотів літаків та надсилала дані російським окупантам. Попередньо у Івано-Франківську затримали коректувальника, який навів удар російської крилатої ракети «Калібр» на військовий аеродром.

Про оголошення підозри у державній зраді 48-річній мешканці Києва прес-служба прокуратури Івано-Франківської області повідомила у понеділок, 7 березня.

«За даними слідства, з грудня 2021 року підозрювана на Прикарпатті збирала інформацію про роботу аеродрому військової частини та передавала її представникам Російської Федерації. Вона поселилась неподалік аеродрому, вивчала місця посадкового курсу літаків та фіксувала за допомогою фото і відеозйомки факти вильотів літаків та надсилала дані окупантам. Таким чином підозрювана надавала допомогу у проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про обрання щодо жінки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що 24 лютого на Прикарпатті російські війська обстріляли ракетами військові аеродроми у Коломиї та Івано-Франківську. Внаслідок обстрілу у Коломиї постраждали двоє цивільних жінок і троє військових. У Івано-Франківську на складі паливо-мастильних матеріалів виникла пожежа. 2 березня у Івано-Франківську затримали коректувальника, який навів удар російської крилатої ракети «Калібр» на аеродром.

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