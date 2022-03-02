Затриманий диверсант прибув до Івано-Франківська за два дні до початку війни

У Івано-Франківську затримали коректувальника, який навів удар російської крилатої ракети «Калібр» на місцевий аеродром. За попередньою інформацією, чоловік приїхав до міста за два дні до початку війни, 22 лютого, і посилився у мотелі поряд з аеродромом. Наступного дня він передав інформацію про місце знаходження аеродрому в Росію, повідомили в прес-службі СБУ в Івано-Франківської області.

У Івано-Франківську СБУ разом з поліцією затримали чоловіка, який навів удар російської крилатої ракети «Калібр» на місцевий аеродром. «Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована. Після цього коректувальник доповів про результат удару», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Диверсант був затриманий на гарячому, коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності. За статтею «державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.

Зазначимо, що 24 лютого на Прикарпатті російські війська обстріляли ракетами військові аеродроми у Коломиї та Івано-Франківську. Внаслідок обстрілу у Коломиї постраждали двоє цивільних жінок і троє військових. У Івано-Франківську на складі паливо-мастильних матеріалів виникла пожежа. 27 лютого у Івано-Франківську біля аеродрому затримали російського інформатора. На його телефоні виявили листування з абонентом у Москві. Російська сторона просила повідомляти дані про переміщення української військової техніки

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