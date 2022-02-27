Івано-Франківський аеродром обстріляли 24 лютого

У Івано-Франківську біля аеродрому затримали російського інформатора. На його телефоні виявили листування з абонентом у Москві. Російська сторона просила повідомляти дані про переміщення української військової техніки, повідомили в прес-службі СБУ у Івано-Франківській області.

Контррозвідка СБУ та Нацполіція в Івано-Франківській області затримала російського інформатора поруч з військовим аеропортом, який був обстріляний у перший день війни у четвер, 24 лютого.

«Громадянина РФ затримали в оточенні військового об’єкта на території області. Цей військовий об’єкт був підданий ракетно-бомбовому удару в перший день війни. На телефоні громадянина РФ виявили переписку з абонентом у місті Москва. У переписці російська сторона просила повідомляти дані про переміщення української військової техніки», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Правоохоронці встановили, що росіянин в’їхав на територію України у 2020 році. І з того часу знаходився в Україні нелегально.

Зазначимо, що у четвер, 24 лютого, російські війська випустили дві ракети по території військового аеродрому у Коломиї, внаслідок чого травмувалося п'ятеро людей. випущено дві ракети. У Івано-Франківську був обстріляний військовий аеродром на вул. Чорновола, внаслідок чого виникла пожежа на складі паливо-мастильних матеріалів.

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