​Заборона на продаж алкоголю діятиме до закінчення воєнного стану

На території Івано-Франківської області заборонили продавати алкоголь. Заборона почала діяти з суботи, 26 лютого. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Ідентичне рішення про заборону продажу алкоголю прийняла Чернігівська ОДА.

На Прикарпатті заборонили продавати алкоголь до закінчення військового стану. Таке рішення ухвалила Івано-Франківська обласна військова адміністрація. «На засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про внесення розпорядження обласної військової адміністрації щодо заборони продажу алкоголю. Відтепер на території області реалізація алкоголю забороняється. Відповідно, розпиття алкоголю в громадських місцях теж є заборонено», – пояснила Світлана Онищук.

Зазначимо, що заборона продавати алкоголь на час оголошення воєнного стану діє в Ірпені, Турці, Володимир-Волинському та Херсоні.

У своєму відеозверненні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що ніч у місті минула спокійно та закликав помолитися за військових, які захищають Україну.

Додамо, що на території Івано-Франківської області запроваджена комендантська година, яка діє з 22:00 до 8:00, а на в'їздах до області встановленні блокпости.

Також розпорядження про заборону продажу алкоголю підписав голова Чернігівської ОДА Вячеслав Чаус.

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