Коменданська година на Прикарпатті починає діяти з 25 лютого

У Івано-Франківській області з п'ятниці, 25 лютого, запровадили комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 8:00. В цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.

Про запровадження комендантської години на території Івано-Франківської області повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області у п'ятницю, 25 лютого.

«Комендантська година починає діяти з 25 лютого по всій території Івано-Франківської області з 22.00 вечора до 8.00 ранку. Забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.Просимо громадян дотримуватись встановлених обмежень, адже дані заходи впроваджені задля вашої ж безпеки», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму зверненні нагадав про необхідність вимкнення освітлення в помешканнях після 23:00 та порадив мешканцям, які проживають неподалік аеропорту та військової частини тимчасово переїхати. «Жителів Опришівців, Крихівців, Чукалівки, Драгомирчан, закликаю тимчасово переїхати в інші райони міста та області. Це важливо для вашої безпеки. Якщо не знаєте куди звернутися – телефонуйте 1580, 0670101580, 0500101580», – йдеться у повідомленні міського голови.

За словами мера Івано-Франківська, працівники департаменту соцполітики будуть обдзвонювати самотніх пенсіонерів та інвалідів першої групи, щоб дізнаватися які є потреби в ліках та харчах.

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