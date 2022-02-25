На вулицях населених пунктів області збільшили кількість додаткових патрулів

На території Івано-Франківської області на всіх виїздах та в’їздах розгорнуті та виставлені блокпости. На вулицях населених пунктів Прикарпаття збільшили кількість патрулів, серед яких співробітники поліції усіх територіальних підрозділів, патрульні, ветерани МВС, члени громадських формувань та волонтери, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області у п'ятницю, 25 лютого.

«На всіх виїздах, в’їздах на території Івано-Франківської області розгорнуті та виставлені блокпости. Для забезпечення безпеки та допомоги на вулицях населених пунктів збільшено кількість додаткових патрулів, до яких увійшли співробітники поліції усіх територіальних підрозділів, патрульні поліцейські, ветерани МВС України, члени громадських формувань та волонтери», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Щоб не допустити правопорушень ситуаційний центр поліції області працює у позаплановому режимі та цілодобово відстежує ситуацію на Прикарпатті. Поліцейські просять мешканців в разі виявлення підозрілих предметів чи невідомих осіб, зображення незвичних розміток, позначок на дорогах та будівлях просимо негайно телефонувати на лінію 102.

Зазначимо, що у четвер, 24 лютого, у Коломиї по території аеродрому російські війська випустили дві ракети, внаслідок чого п'ятеро людей отримали травми. У Івано-Франківську на вул. Чорновола біля військового аеродрому внаслідок обстрілу виникла пожежа на складі паливо-мастильних матеріалів.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET