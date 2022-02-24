Біля військового аеродрому у Івано-Франківську внаслідок обстрілу виникла пожежа на паливному складі

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків рекомендував мешканцям, які проживають біля аеропорту тимчасово переїхати. Йдеться про приміські села Крихівці, Чукалівка та Опришівці. Також мер анонсував відкриття центрів допомоги переселенцям. Один відкриють прямо на залізничному вокзалі, інший у приміщенні ЦНАП.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час свого відеозвернення у четвер, 24 лютого, повідомив, що у місті створять два центри допомоги переселенцям.

«Створюємо Центри координації дій. Передусім відкриється на Залізничному вокзалі (де пункт «обміну валют»). Там переселенці зможуть отримати необхідну інформацію щодо найближчих бомбосховищ та укриттів. Гаряча лінія 1580 прийматиме дзвінки виключно для вимушених переселенців та тих, хто хоче допомогти. Контактні телефони для зв’язку - 1580, 0670101580, 0500101580. Центральний ЦНАП (Незалежності, 9) стане центром прийому допомоги, там працюватимуть цілодобово», – заявив міський голова Івано-Франківська.

Звернутися у центральний ЦНАП можна буде цілодобово за номерами: 0342-75-01-19; 0342-75-20-41; 0342-75-20-61 та 099 157 39 11.Територіальні відділення ЦНАПів також прийматимуть теплі речі, каримати, спальники, воду та медикаменти.

Водночас Руслан Марцінків рекомендував мешканцям районів Крихівців, Чукалівки та Опришівців, які межують з місцевим аеропортом, тимчасово переїхати.

Зазначимо, що за інформацією прес-служби ДСНС у Івано-Франківській області у Коломиї по території аеродрому випущено дві ракети, а у Івано-Франківську на вул. Чорновола біля військового аеродрому внаслідок обстрілу виникла пожежа на складі паливо-мастильних матеріалів.

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