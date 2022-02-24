Руслан Марцінків закликав мешканців міста зберігати спокій

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців зберігати спокій та допомагати правоохоронцям, військовим та волонтерам. Також мер повідомив, що з четверга, 24 лютого школи та садки будуть закриті, а навчання здійснюватиметься дистанційно.

Під час прямого ефіру міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста зберігати спокій і запевнив, що влада вживає всіх заходів, аби забезпечити нормальну життєдіяльність.

«Ворог пішов відкритою війною. Але традиційно головна із його тактик – численні провокації. Все для того, аби дезінформувати і посіяти паніку, створити хаос і дестабілізувати ситуацію в Україні. Розумію, що страшно, але ми вистоїмо. Зараз введено військовий стан. А поки місто вживає всіх можливих заходів аби забезпечити безпеку і зберегти нормальну життєдіяльність», – заявив мер.

Також Руслан Марцінків повідомив, що про кожен крок, які робитиме місто, та головні новини повідомлятиме оперативно.

Додамо, що за інформацією прес-служби ДСНС у Івано-Франківській області у Коломиї по території аеродрому випущено дві ракети, а у Івано-Франківську на вул. Чорновола біля військового аеродрому пожежа на складі паливо-мастильних матеріалів.