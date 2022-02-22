В разі потреби, людей, які прибуватимуть до Івано-Франківська , селитимуть у приміщенні дитячого табору

Івано-Франківськ готовий прийняти до 30 тисяч людей з інших регіонів України в разі повномасштабної війни. Поселення планують організувати у приміщеннях освітніх закладів, гуртожитках, а в разі потреби долучать дитячий табір «Лімниця», повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків після засідання комісії з питань ТЕБ і НС у вівторок, 22 лютого.

Позачергове засідання комісії з питань ТЕБ і НС у Івано-Франківську скликали, щоб оцінити можливості для забезпечення нормальної життєдіяльності та безпеки міста в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Для безперебійної роботи комунальних підприємств місто придбає дизельні генератори. Також на засіданні йшлося про розміщення в Івано-Франківську мешканців з інших регіонів України.

«Для того аби організувати поселення залучаємо приміщення освітніх закладів, гуртожитки ПТУ та ВУЗів, в разі потреби задіємо табір «Лімниця». Якщо виникне критична ситуація, Івано-Франківськ готовий прийняти до 30 тисяч людей. Першочергово йдеться про мешканців з наших міст-побратимів. У крайній потребі – вже із залученням можливостей наших міжнародних партнерів будемо розгортати наметові містечка», – повідомив мер Івано-Франківська.

Зазначимо, що в місті на випадок повномасштабної війни розробили інтерактивну карту сховищ та захисних споруд та розпочали навчання з домедичної підготовки та стрільб.