Після працівників мерії, вчитимуть стріляти місцевих мешканців

У тирах при івано-франківських школах організують навчання зі стрільби з пневматичної зброї. Перші вчитимуться працівники мерії, а потім запросять місцевих мешканців. Рішення про навчання зі стрільби ухвалили на засіданні виконкому у четвер, 20 січня.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків анонсував старт навчань зі стрільби з пневматичної зброї. «На базі тирів навчальних закладів починаємо навчально-тренувальні стрільби з пневматичної зброї. Прийняли таке рішення на виконкомі. І почнемо з наших працівників виконкому, керівників департаментів, а потім будемо долучати мешканців міста», – повідомив Руслан Марцінків.

Також міський голова Івано-Франківська запропонував влаштувати навчання з надання першої домедичної допомоги. За його словами, навіть якщо не буде війни, такі знання і вміння знадобляться.

Зазначимо, що на початку грудня для шкіл Івано-Франківської громади придбали півсотні пневматичних гвинтівок. Навчатимуть з них стріляти під час предмету «Захист України», який викладають для учнів, починаючи з 7 класу. За словами міського голови Руслана Марцінківа, у навчальних закладах міста планують щороку відкривати 2-3 тири.