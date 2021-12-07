В Івано-Франківську 48 споруд цивільного захисту, які розраховані на 25,5 тис. осіб

Івано-франківські підвали й бомбосховища підготують для перебування людей. Відповідне доручення у вівторок, 7 грудня, дав міський голова Руслан Марцінків через загрозу вторгнення Росії. Облаштування мають завершити до 20 січня. Наразі в місті є 48 споруд цивільного захисту, які розраховані на 25,5 тис. осіб, з них готові 11 в яких може перебувати до 3 тис. людей. Крім цього в місті є 409 підвалів у яких може заховатися до 55 тис. людей.

Про необхідність підготовки укриттів для мешканців Івано-Франківська міський голова Руслан Марцінків заявив під час оперативної наради.

«Стратегічний бомбардувальник досягає Івано-Франківська від 45 хвилин до 1,15 год. Досвід Сирії, Ічкерії, інших гарячих точок доводить те, що дуже важливі місця переховування людей… Маємо ще трохи часу, аби привести до відповідності ці місця. Дай Боже, щоб цього не треба було, але в разі чого ми маємо бути готові», – сказав Руслан Марцінків.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізла, в Івано-Франківську є 48 споруд цивільного захисту на 25,5 тисяч осіб. «Там все за радянськими стандартами. Вони будувалися в основному на стратегічних підприємствах та підприємствах оборонного значення. В радянський період ніхто не передбачав збереження життя цивільного населення, тільки тих, хто працював», – пояснив Ігор Влізло.

Наразі у Івано-Франківську готові до перебування людей 11 споруд цивільного захисту. В них може заховатися 2,9 осіб. Обмежено готові – 9 споруд. Не готові до використання – 25. Крім цього у місті є одна споруда подвійного призначення на 542 особи. Зараз там підземний паркінг, але на випадок війни його можна використовувати як бомбосховище. У 409 підвалах може заховатися 55 тисяч людей.