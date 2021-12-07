США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що перше російське військове втручання в Україну призвело до розгортання більшої кількості американських військ і техніки у Східній Європі, і що цього разу буде аналогічна відповідь.

«У випадку, якщо Путін зайде і з боку східних союзників будуть надходити запити, то від США була б позитивна відповідь щодо додаткових сил, можливостей і навчань для забезпечення безпеки наших союзників на східному фланзі на тлі такого роду агресії в Україні», – сказав один з чиновників Білого дому, але дав зрозуміти, що Байден не погрожуватиме прямою військовою відповіддю США.

«Сполучені Штати не прагнуть потрапити в обставини, за яких у центрі уваги наших контрзаходів буде пряме використання американської військової сили, на відміну від поєднання підтримки українських військових, потужних економічних контрзаходів та значного збільшення підтримки та спроможності наших союзників по НАТО», – додав чиновник.

Він сказав, що «значні економічні контрзаходи» з боку США та Європи можуть «завдати значної і серйозної економічної шкоди російській економіці».

У Білому домі також дали зрозуміти, що не обговорюватимуть «гарантій безпеки» для Росії, яких вимагає Путін, включаючи заборону на розширення НАТО або військову підтримку України.

Нагадаємо, що на тлі стягування російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації Росією ситуації в Україні.

В Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. В Кремлі всі звинувачення в ескалації відкидають.